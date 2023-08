Oblio oncologico, lo sfogo di Carolina Marconi: "Così ci levate gli anni più belli della vita"

All'unanimità, ieri giovedì 3 agosto, la Camera ha approvato la legge sul diritto all'oblio oncologico grazie alla quale i pazienti oncologici guariti - circa 900mila persone - potranno esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. Un passo importante per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche tra le quali rientra anche Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello guarita da un tumore e particolarmente sensibile al tema. L'influencer, che più volte aveva affrontato la questione, ha affidato a un post Instagram il suo commento a riguardo, certa che la legge sia sì un passo avanti, ma occorra fare ancora tanta strada.

Diritto all'oblio oncologico: cosa cambia

Con il diritto all’oblio i pazienti guariti dal cancro non saranno più obbligati a comunicare di essere stati malati. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, invece, si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Le parole di Carolina Marconi

Carolina Marconi è guarita da un tumore dopo mesi di cure. Insieme al compagno Alessandro Tulli, aveva scelto di allargare ala famiglia e adottare un bambino, ma proprio per la pregressa malattia, è risultata non idonea all'adozione. "Più di 900 mila persone in Italia guariti di tumore, non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia e per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione", aveva raccontato ai follower. E sempre a loro, oggi, si è rivolta, spiegando di essere soddisfatta della legge sul diritto all'oblio oncologico, ma fino a un certo punto, perché - scrive - la legge "va bene per una piccola fetta di persone più giovani e le altre?".

"Condannata a morte per 10 anni... dopo 10 anni puoi sentirti finalmente uguale a tutti, dopo 10 anni puoi finalmente tornare ad avere dei diritti. Dopo 10 anni questa legge ti dichiara finalmente guarita. Ma 10 anni sono tanti... Così ci levate gli anni più belli della vita, dove cerchi di costruirti una famiglia, una casa, adottare un bambino cercarti un lavoro duraturo... Sei praticamente costretto “solo”ad aspettare come se fossimo tutti immortali" spiega nel lungo post affidato a Instagram. "Una persona che ha il tumore a 30 anni è fottuta, le viene tolto il diritto di continuare non solo a lottare per se stessa e i suoi cari ma anche per inseguire i propri sogni pieni di speranze. Una legge che è stata approvata oggi in camera dei deputati va bene per una piccola fetta di persone più giovani e le altre?".

Carolina Marconi prosegue puntando l'attenzione sui dieci anni previsti dalla legge per l'oblio: "Ci avevano promesso dignità, parità e uguaglianza! Dove sono questi valori? Se solo dopo 10 anni si riacquistano diritti fondamentali per chi guarisce da un cancro “diritto all’oblio” significa non essere marchiati a vita ed invece per dieci anni restiamo comunque marchiati e discriminati. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti ma non basta", conclude: "Io continuerò a battermi affinché gli ex malati siano tutelati a 360 gradi e non discriminati".