L'ex Miss Italia Carolina Stramare incinta, le prime foto con il pancino e con il fidanzato Pietro Pellegri

L'ex Miss Italia Carolina Stramare sarebbe il dolce attesa. Lei e il compagno, il calciatore Pietro Pellegri, presto diventeranno genitori. A svelarlo, con tanto di foto, il settimanale Nuovo Tv che è riuscito a paparazzare la coppia sulle spiagge di Mykonos. In costume era ancora più evidente il pancino, al momento quasi solo accennato, ma a confermare il sospetto il gesto di Pellegri.

Il calciatore, infatti, è stato ripreso mentre stava teneramente abbracciando la compagna mentre le accarezzava la pancia. L'ex Miss Italia 2019 e il suo lui si sono conosciuti alcuni anni fa e non è stato facile conquistarla. "Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere", aveva raccontato Carolina in un'intervista in occasione di Pechino Express, programma in cui è stata concorrente lo scorso anno.

Al momento la notizia della gravidanza non è stata né smentita né confermata dai diretti interessati. Le immagini sembrerebbero raccontare un quadro molto chiaro, ma il condizionale è sempre d'obbligo.

La vita sentimentale di Carolina Stramare

Data la sua bellezza, nonostante una riservatezza di base, le voci sulle relazioni e i flirt di Carolina Stramare si sono, nel corso degli ultimi anni, susseguite. Adesso è felicemente impegnata, ma il suo primo fidanzato - cronologicamente noto - è stato Alessio Falson: titolare di un’attività di ristorazione, prima di darsi all'imprenditoria ha militato nella squadra di calcio del Milazzo (all'epoca in serie C). La relazione è terminata nell'autunno del 2019.

Successivamente a Carolina Stramare sono stati attribuiti diverse avventure sentimentali: come quella con Mattia Marciano, ex tronista di "Uomini e donne"; Matteo Bocelli, ma i due hanno precisato che sono soltanto amici; Christian Maldini, figlio di Paolo; addirittura Eros Ramazzotti, che in realtà si era limitato a scrivere alla ragazza - da sempre fan sfegatata del cantante - dopo la sua vittoria a Miss Italia.

Carolina Stramare ha avuto due relazioni con calciatori di serie A: il primo è Andrei Radu, portiere rumeno classe 1997, che ha militato nel Genoa, nell’Inter, nella Cremonese e, adesso, nei francesi dell’ Auxerre. Altra frequentazione della ragazza è quella con Dusan Vlahovic, attaccante serbo del 2000 della Juventus (ed ex Fiorentina).