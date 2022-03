"So dove abiti", paura per Carolina Stramare: messaggi e telefonate inquietanti

Stanca di ricevere telefonate e messaggi inquietanti da parte del 'molestatore di turno', Carolina Stramare si sfoga su Instagram e scatena la reazione di molte donne che si trovano nella stessa situazione. E purtroppo non sono poche. "Sono giunta alla conclusione di avere una fortissima calamita per questa categoria di psicopatici" sbotta l'ex Miss Italia, che racconta nelle storie di aver ricevuto sms in cui qualcuno la intimoriva dicendo di conoscere il suo indirizzo di casa.

La modella si dice comunque tranquilla perché la situazione è sotto controllo e solidarizza con le follower: "Mi spiace che ci siano tantissime donne che per queste cose si allarmano. Sto leggendo i messaggi. Io ci ho fatto un po' la pelle - spiega - sono abituata a cambiare numero di telefono 12 volte all'anno, ogni volta che cambio casa metto allarmi e telecamere, ma questa cosa non mi preoccupa più di tanto. E' una scocciatura ma fa niente, non è un prolema". Poi torna a parlare di questo caso specifico: "Questo non è uno psicopatico, ma semplicemente un cazzaro. Gli psicopatici si presentano sotto casa, i cazzari come questo vogliono farti lo scherzetto del martedì pomeriggio, per movimentarlo di più. Quando sono nel mio nido d'amore, da sola, sono molto tranquilla".

Le telecamere nel condominio

Carolina vive da sola, ma questo non la spaventa, come spiega a una follower che glielo chiede: "Sono del team condominio. Non riesco a concepire le donne che abitano da sole in zone isolate. Io quando ho cercato casa i requisiti erano condominio, portineria e telecamere". Infine, sempre rispondendo ad altre donne, fa sapere di non avere paure in merito: "Se ho il presentimento che c'è qualcuno che mi segue, chiamo papà o altre persone e dico dove sono, la via e il civico". A metterle ansia sono le strade deserte: "Evito il più possibile di trovarmi da sola - fa sapere - Se devo rientrare a casa mi impongo di entrare in garage e non parcheggiare per strada, anche se so che devo riprendere la macchina poco dopo. Le persone che sono vicino a me sanno che devono aspettare che rientri nel portone".