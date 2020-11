Carolyn Smith fa 60 anni: "Oggi in ospedale, grazie dell'amore. Presto correrò dalla mia famiglia"

Carolyn Smith copie sessant'anni da regina della tv. Tra i volti più amati del pubblico, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle condivide il suo compleanno con i telespettatori attraverso un video immortalato nel reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Qui si dedicherà in mattinata alle cure contro il cancro, battaglia che porta avanti da cinque anni, per poi correre tra le braccia della sua famiglia. Ma il ringraziamento più grande va a chi la sostiene ogni giorno.

Carolyn Smith compie 60 anni

"Sono già le dieci e devo dire grazie per tutti gli auguri che mi stanno arrivando - dice Carolyn in video - Poco per volta risponderò a tutti, ma oggi è il mio Spa Day (la chemioterapia biologico TDM1, ndr) sto aspettando a fare il mio trattamento. Poi subito dopo in macchina, il mio autista Battista mi porta a casa per fare la mia cena di compleanno con la mia famiglia e i miei cani. Questo è il mio modo di passare il compleanno, non certo in ospedale". Infine, "un abbraccio ai medici e infermieri reparto oncologica del ospedale IDI e S.Andrea".

Gli auguri vip

E sono tanti gli auguri arrivati in calce al post, da parte di gente comune e volti dello spettacolo. Tra i commenti, spuntano quelli di Mara Venier, Samantha De Grenet, Barbara De Rossi, Giovanni Ciacci e Daniela Ferolla.

La lotta contro il cancro

Nel passato di Carolyn Smith, 5 anni di chemio e 5 interventi al seno. Proprio lo scorso settembre, la ballerina dichiarava: "Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane […] mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali".