Carolyn Smith dimagrita 12 chili: “Ho fatto una dieta e ho mangiato sano”

La nuova stagione di ‘Ballando con le stelle’ in partenza sabato 19 settembre troverà la sua presidente di giuria Carolyn Smith in grandissima forma e molto motivata. La giurata, storica presenza del dance show di Rai Uno, si è raccontata alla vigilia del debutto in un’intervista al settimanale Oggi che l’ha fotografata sorridente e piena di energia.

“Al tempo del Covid ho perso 12 chili”, ha raccontato l’insegnante di ballo parlando del suo regime alimentare e dello uno stile di vita seguito nel periodo segnato dall’emergenza coronavirus: “Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro. Seguo una dieta studiata per me da Sara Farnetti (la nutrizionista dei vip, ndr): dalla fine della trasmissione ho perso 12 chili! Vuol dire che c’è sempre un lato positivo in tutte le cose”.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: “Un’odissea le cure durante il lockdown”

Da cinque anni Carolyn Smith lotta contro un tumore che lei chiama “l’intruso”, ripresentatosi nel tempo con una recidiva che continua a tenere sotto controllo con cicli di chemioterapia, durante il lockdown, molto impegnativi. “Da Padova scendo a Roma una volta ogni tre settimana per sottopormi alla chemio e posso dire di sentirmi bene”, ha raccontato alla rivista: “Fare le cure ai tempi del lockdown è stata un’odissea: avevo preso un albergo a Roma per tre mesi, poi l’albergo ha chiuso e mi sono trasferita in un appartamento dove mancavano ascensore e acqua calda. Ho avuto la febbre, ma per fortuna non era Covid!”.

Carolyn Smith a Ballando con le Stelle: “Spio i concorrenti”

Presidente di giuria a Ballando con le Stelle dal 2007, Carolyn Smith non mancherà neppure in questa prossima edizione rimandata già due volte e segnata dai casi Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina. E proprio a proposito dei concorrenti pronti a scendere in pista, la giurata ha svelato il suo personale modo di conoscerli già prima del loro debutto: “Li spio sui social per capire chi avrò davanti…”, ha ammesso.

(In basso Carolyn Smith posa per il settimanale Oggi)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery