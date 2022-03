Carolyn Smith, il toccante videomessaggio per Fedez: "So cosa devi affrontare"

L'annuncio con cui Fedez ha rivelato di avere dei seri problemi di salute ha lasciato sgomenti gli utenti che a milioni seguono sui social il rapper e la moglie Chiara Ferragni. Innumerevoli i messaggi arrivati per sostenerlo in un momento tanto delicato, tra cui quello di la Vittorio Feltri che, contestualmente al conforto, attraverso una lettera aperta ha rivelato di avere lui stesso un cancro.

Ad entrambi si è rivolta adesso Carolyn Smith che dal 2015 affronta con coraggio il percorso di cure contro un tumore. Con un videomessaggio pubblicato su Instagram, la presidente di giuria di Ballando con le stelle ha dedicato le sue parole al cantante e al giornalista, riservando loro tutta la comprensione per una situazione vissuta in prima persona.

Il videomessaggio di Carolyn Smith

"Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non conosco Fedez personalmente però lo so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia", ha affermato Carolyn Smith visibilmemnte emozionata: "La cosa che mi ha sconvolto di più è stata la lettera, che è stata molto molto bella per me, di Vittorio Feltri. L'unica cosa che io posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere, con positività, e fare le cose che dicono i medici, perché abbiamo i migliori medici del mondo qui in Italia, fidatevi dei medici, i medici aiutano noi e noi aiutiamo i medici. Con questa positività, in qualsiasi situazione, in qualsiasi malattia, aiuti anche i medici".

"Forza, forza, non mollate mai. Anche nei giorni di dubbio, di sofferenza, anche con un sorriso si va avanti" ha concluso, sofermandosi poi sull'importanza della famiglia che è di grandissimo supporto in un momento simile. E a corredo del video, le parole scritte come una lettera: "Sono rimasta molto dispiaciuta della notizia di entrambi situazione di salute. Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia, lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. E' dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo. Ma lo so che in Italia abbiamo l’eccellenza medica migliore nel mondo. Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non ha vissuto al di fuori d’italia. Le mie parole forse contano poco perche non ho nessuno rapporto con Vittorio e Fedez, ma me lo sento da dire "Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti" . La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita. Carolyn una combattente".

La malattia di Carolyn Smith

Era il 2015 quando Carolyn Smith ha iniziato il lungo percorso verso la guarigione condividendo sui social la battaglia contro “l’intruso” che ancora oggi è presente nella sua vita, ma senza mai governarla. La popolare giurata di Ballando con le stelle, infatti, non ha mai arretrato di un passo rispetto alla voglia di sconfiggere del tutto la malattia: “Si va avanti… Con il sorriso" ha raccontato di recente. Per i fan che sui social la seguono numerosi, Carolyn Smith non è solo un personaggio televisivo o una preparatissima insegnante di danza: la ballerina e coreografa 61enne è anche e soprattutto un grande esempio di coraggio e tenacia, dimostrati sempre nel corso di questi anni segnati dalla lunga battaglia contro il tumore al seno.