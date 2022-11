Carolyn Smith-Selvaggia Lucarelli, spunta il dettaglio che racconta le tensioni a Ballando con le stelle: la foto

Che tra i giudici di Ballando con le stelle non ci sia tutta questa pacifica sintonia è noto ai telespettatori sintonizzati sul programma del sabato sera di Rai1, come agli utenti che seguono sui social i diretti interessati. In particolare, già nei giorni che hanno preceduto l'ultima movimentata puntata del dance show, contraddistinta anche dal vivace scambio tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli definita come una "scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti", non erano passate inosservate le tensioni tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Se la coreografa aveva dichiarato di sorridere quando la collega entra nel merito dei suoi giudizi tecnici ("È un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola"), la giornalista aveva indirettamente risposto prima con una storia Instagram e poi con un'intervista altrettanto schietta nell'esprimere il suo punto di vista: "Se Carolyn Smith vuole veri giudici di ballo se ne vada da Ballando. Mi soffre, vorrebbe la luce tutta per sé" le dichiarazioni rilasciate a Davide Maggio qualche giorno fa.

La freddezza a Ballando con le stelle

Dopo i recenti trascorsi, dunque, nella puntata di Ballando con le stelle è apparso chiaro il clima gelido anche tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, vicine sì ma solo fisicamente, perché sedute l'una accanto all'altra. Solo Alberto Matano alla fine dello scontro tra Mariotto e la collega ha fatto riferimento al clima teso nella giuria di Ballando ("Il pubblico valuta e legge ciò che viene condiviso, nei social e nelle interviste" ha affermato), parlando di malumori che serpeggiano al di là della puntata. Ma se stavolta nessun battibecco è arrivato per acuire il gelo tra Smith e Lucarelli, una foto sembra aver descritto la situazione meglio di qualsiasi altra perifrasi. Sui social Smith, felice del ritorno in studio di Fabio Canino dopo l'isolamento della scorsa settimana dovuto al Covid, ha postato uno scatto con il collega e gli altri due giurati del dancing show, ovvero Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Giuria non proprio al completo, dunque, mancando all'appello proprio Selvaggia Lucarelli.