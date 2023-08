Carolyn Smith festeggia 26 anni di matrimonio: la dedica e le rare foto con il marito

È stata una giornata importante ieri per Carolyn Smith. La coreografa, che continua a lottare contro il tumore e proprio in questi giorni si trova a Roma per un ciclo di chemioterapia, ha festeggiato 26 anni di matrimonio. Difficilmente pubblica sui social foto di suo marito, Tino Michielotto, così per questa occasione si è lasciata andare e oltre a scrivegli una bellissima dedica, ha condiviso alcuni scatti del cuore, a partire da quello del loro matrimonio.

La presidente di giuria di Ballando con le stelle ha messo tutto il suo amore in un post: "26 anni fa abbiamo detto sì! Anche se lo abbiamo detto molto tempo prima - scrive - 34 anni insieme... Ammazza che bravi che siamo. Meritiamo un award. Qual è il segreto? Litigare, riderci sopra (dopo qualche giorno), rispetto reciproco e tanta gratitudine. Io sono fortunata ad avere un marito che è sempre stato al mio fianco, in qualsiasi situazione. Lui è fortunato ad avere una donna come me, che non mi fermo o mi arrendo per nessun motivo, in qualsiasi situazione. La coppia più bella del mondo".

Gli auguri, però, sono a distanza, almeno per il momento: "Buon anniversario a noi - continua Carolyn Smith - Solo una piccola situazione, oggi sono a fare la chemio a Roma e Tino è a casa a Padova. La cena la facciamo domani sera". Poco importa, per festeggiare l'amore è sempre il momento giusto.

Il post di Carolyn Smith