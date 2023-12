"Carolyn Smith è morta", la coreografa replica alla fake news: "Persone orrende mi vogliono altrove"

Il web a volte dimostra il suo lato peggiore, come ha fatto con Carolyn Smith. Nelle ultime ore è circolata una fake news sulla sua morte e a smentirla è stata proprio la coreografa su Instagram. La notizia le è stata riportata, lasciandola di stucco e profondamente ferita da tanta cattiveria gratuita: "Ciao a tutti - ha replicato - mi hanno informato che qualche sito di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave, che sono morta".

La presidente di giuria di Ballando con le Stelle - che da anni lotta contro un tumore al seno - ha risposto a tono agli hater che hanno messo in circolazione questa terribile fake news, ma senza far mancare il sorriso: "Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui". Grintosa come sempre, Carolyn Smith non si lascia scalfire da una bassezza simile, alla quale risponde con il tutto il suo entusiasmo e il suo amore per la vita.

La battaglia contro il tumore

La lotta di Carolyn Smith contro il tumore al seno va avanti da 8 anni. Tra alti e bassi, la coreografa ha sempre condiviso tutto della malattia sui social, dando forza a tante donne che si trovano nella sua stessa situazione. Dopo un periodo in cui sembrava andare meglio, lo scorso marzo ha annunciato che il cancro è tornato, costringendola a un nuovo percorso di cure. Ma lei, come sempre, non molla.