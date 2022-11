Carolyn Smith senza filtri: la frecciatina su Selvaggia Lucarelli e il commento su Enrico Montesano

Particolarmente movimentata si sta rivelando l'attuale edizione di Ballando con le stelle. Al netto degli infortuni che ormai rientrano nella routine dei concorrenti, in poche settimane questa edizione è stata segnata da episodi che hanno tenuto banco nelle cronache mediatiche, come l'insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli e la tanto discussa espulsione di Enrico Montesano.

A commentare le dinamiche del dance show di cui è storica giudice è adesso Carolyn Smith. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina e coreografa ha parlato di quanto accaduto nelle scorse puntate, non mancando di lanciare una frecciatina alla collega Selvaggia Lucarelli che siede al suo fianco al banco della giuria. "Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare" ha affermato la coreografa per tracciare un bilancio su questa prima parte di Ballando.

Carolyn Smith su Selvaggia Lucarelli

Nel corso delle dirette televisive non sono mancate le discussioni tra giurati. Spesso proprio Carolyn Smith si è trovata in disaccordo su qualche punto con Selvaggia Lucarelli e a tal proposito: "Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici" ha detto, "è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola".

Quanto a Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Lucarelli ed eliminato dalla gara: "Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia" ha raccontato la maestra di danza ricordando la lite avvenuta davanti alle telecamere.

Carolyn Smith commenta il caso Montesano a Ballando

Un commento poi sul caso che più di tutti ha avuto attenzione in questi giorni, ovvero Enrico Montesano e la discussa T-shirt X Mas: "Non conosco la vicenda storica della Decima Mas, ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta" ha detto a proposito della decisione dell'azienda di allontanare il concorrente che, al netto di opinioni e considerazioni estranee al ballo, ha considerato un buon partecipante ("Tra i più dotati, molto agile per la sua età, ed espressivo").

In merito alle posizioni dichiaratamente no vax dell'attore: "Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni" ha poi aggiunto Carolyn Smith.