Carolyn Smith e il tumore, l'annuncio social: "Ho tolto il port, ora devo stare attenta"

"Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo", con queste parole Carolyn Smith annuncia ai suoi follower di essere giunta ad un nuovo punto della sua lotta contro il cancro al seno iniziata nel 2015.

"Le ultime 2 foto, se non volete guardarle, è l'amico che mi ha aiutato nel mio percorso oncologico. Mi sono affezionata, ma devo ammettere che non mi dispiace di fare questa separazione in comune", nel post condiviso su Instagram ci sono le foto del port (il dispositivo impiantato sottocute che permette iniezioni o infusioni senza dover cercare la vena, in quanto un ago speciale consente un accesso venoso centrale a lungo termine) ancora sporco di sangue.

"È tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita. Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questo è un'altra storia che vi racconto fra poco. Devo stare attenta a non fare sforzi con la destra. Giorno 3 ottobre tolgo i punti così sono pronta per Ballando con le stelle", infatti a ottobre tornerà il talent del ballo latino americano tanto amato in Italia.

Fra due mesi Carolyn Smith dovrà sottoporsi a tac e pet e scoprire i risultati per capire se dovrà fare "qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo lo affrontiamo a novembre!". "Devo concertarmi per Ballando. Fra poco riprendendo l’attività sui social" spiega la giudice del programma condotto da Milly Carlucci rassicurando così i suoi fan. Smith aveva deciso di fare un po' di detox dai social per godersi le vacanze e "pensare alla mia vita e famigliari".