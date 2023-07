Carolyn Smith in ospedale per la chemio: "Io non mollo mai, ma ho toccato il fondo"

A marzo Carolyn Smith ha annunciato, tramite social, che il tumore è tornato. La presidente della giuria di Ballando con le stelle su Instagram ha anche condiviso il momento in cui si è rasata i capelli, una condivisione che ha toccato molto i suoi fan. Purtroppo questa volta sarà più complesso per lei perché non potrà né operarsi né fare radioterapia, "l'unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare 'l'intruso' ma è più tossico".

Dopo giorni di assenza sui social oggi, 12 luglio, Smith è tornata a parale dei suoi "spa day" ovvero dei giorni in cui deve recarsi in ospedale per la terapia. E con un video, che la ritrae sopra un lettino ospedaliero parla ai suoi molti follower: "È da un po' di tempo che non posto il mio spa day per un semplice motivo... Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po', riflettere tanto delle fragilità mie".

"A volte devi toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuova energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci dentro di me. Era la stanchezza che mi parlava", parole forti quelle di Carolyn che racchiudono sia il dolore e il dispiacere per dover affrontare questo nuovo tumore, ma anche la forza e speranza. "Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra... Poi Padova (casa) e Roma per la chemio", scrive infine nella didascalia del video.