Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: "Ho dolori dappertutto, però si va avanti con il sorriso"

Per i fan che sui social la seguono numerosi, Carolyn Smith non è solo la presidente della giuria di Ballando con le stelle o una preparatissima insegnante di danza: la ballerina e coreografa 61enne è anche e soprattutto un grande esempio di coraggio e tenacia, dimostrati sempre nel corso di questi anni segnati dalla lunga battaglia contro il tumore al seno.

Era il 2015 quando Carolyn ha iniziato il lungo percorso verso la guarigione condividendo sui social la battaglia contro “l’intruso” che ancora oggi è presente nella sua vita, ma senza mai governarla. La popolare giurata del dance show di Rai1, infatti, non ha mai arretrato di un passo rispetto alla voglia di sconfiggere del tutto la malattia di cui è tornata a parlare di recente in una lunga intervista al magazine Diva e Donna. "Ho dolori dappertutto, però si va avanti… Con il sorriso" ha confidato Carolyn, spiegando di essere molto migliorata soprattutto grazie alle cure che però non sono ancora terminate. Ennesima riprova di una forza encomiabile.

Come sta Carolyn Smith

Carolyn Smith è tornata a parlare delle sue condizioni di salute a ridosso dell’inizio di quest’ultima edizione di Ballando con le stelle: "Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire". Da anni Carolyn, che ha pubblicato anche un libro autobiografico per far conoscere la propria esperienza con il cancro al grande pubblico, è testimonial dell'AIRC, con continue campagne di sensibilizzazione sul tema.