Carolyn Smith e la lotta al tumore: "È stata Milly Carlucci a portarmi dal medico, mi ha salvato"

È un legame speciale quello tra Carolyn Smith e Milly Carlucci, ma non solo per i tanti anni condivisi a Ballando con le stelle. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi... A ruota libera, la coreografa ha parlato della sua lunga battaglia contro il cancro al seno - che va avanti da 8 anni - e di come la conduttrice le è vicino fin dall'inizio.

"Milly Carlucci è il mio sostegno, mi ha salvato la vita" ha raccontato, spiegando al pubblico: "Lei mi ha portato dal dottore che mi segue dall'inizio del mio percorso". A sorpresa, nel bel mezzo dell'intervista, è arrivato un video messaggio proprio da parte di Milly: "Carolyn sei la nostra regina, potrei dire imperatrice, partner in crime in questa bellissima avventura che è Ballando con le stelle. Non mi stanco mai di dirtelo: ti voglio tanto bene, ti stimo immensamente, sei una parte importante della mia vita e del mio cuore".

La lotta al tumore

Carolyn Smith ha sempre condiviso anche via social la sua battaglia, una scelta ben precisa quella di parlarne pubblicamente: "C'è un grande tabù in Italia sull'argomento. Molte donne famose si nascondevano oppure evitavano l'argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto, anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne".

In chiusura di intervista, Carolyn manda un messaggio incoraggiante a tutte le donne che oggi soffrono della sua stessa malattia: "Io sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei tre cani. Se voglio piangere, mi isolo piango un po’, e poi mi rimetto in marcia. Mai vergognarsi della malattia, ma combattere".