Carolyn Smith e la lotta al tumore: "Oggi il giorno della verità, farò la Tac. Sto pregando"

Forza Carolyn Smith. Questa mattina la coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle si recherà all'ospedale Ca Foncella di Treviso per sottoporsi ad una Tac che vaglierà lo stato della malattia: da cinque anni infatti la 60enne lotta contro il tumore. L'annuncio arriva proprio attraverso la pagina Instagram di Carolyn: "Buongiorno a tutti - scrive la donna, che combatte il cancro da cinque anni - Il mio cuore sta andando a mille all'ora e non ho corso. E' solo il pensiero a fare PET e TAC".

Carolyn Smith e il tumore: "Oggi il giorno della verità"

Da sempre Smith rende pubblica la sua lotta. Un modo per stare accanto, anche se virtualmente, a chi si trova ad affrontare la stessa situazione. Energia positiva innata, la sua, che spera di trasmettere a chiunque sia in difficoltà. E che oggi, in una giornata così importante, è giusto rimandarle indietro. "Una cosa buona c'è - prosegue la giurata del varietà di Rai Uno sui social - non ho la tosse psicologica! A stare ferma per tanto e non muoversi, non tossire è un'impresa. Ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito... Basta trattamenti".

La battaglia contro il tumore

Sessant'anni compiuti a novembre, nel passato di Carolyn ci sono cinque anni di chemio e cinque interventi al seno. Proprio lo scorso settembre, intervistata nella trasmissione Storie Italiane, la ballerina dichiarava: "Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane […] mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali". Il pubblico è con lei, sempre pronto a supportarla.

In basso, Carolyn Smith nel video condiviso oggi (Crediti Instagram)