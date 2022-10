Tumore, Carolyn Smith: "Ci sono punti interrogativi all'orizzonte"

Ha da poco cominciato la sua avventura a Ballando con le stelle, dove da tanti anni siete tra i giudici, ma fuori dalla arena di Rai Uno Carolyn Smith continua a combattere la sua lotta contro il cancro al seno. Proprio nelle prossime due settimane la coreografa si sottoporrà a nuovi controlli, motivo per cui al momento preferisce mantenere discrezione. "Non me la sento ancora di dire che è finalmente tutto finito, perchè ci sono dei punti interrogativi all’orizzonte", dice la 61enne. "L’8 novembre farò un’ecografia per capire meglio la situazione". La speranza è quella di non riprendere la chemioterapia.

Da sempre pronta a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il tumore, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, a settembre Carolyn rivelava di aver finalmente tolto il port dopo quattro anni e mezzo in cui lo aveva indossa ininterrottamente. E' attraverso il port che vengono somministrati i medicinali. Questo però non significa che è già arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. "La tac che ho fatto ad agosto ha rilevato due macchie sospette: se si fossero illuminate di verde sarebbero state un tumore garantito, ma fortunatamente si sono illuminate di rosso", ha confidato ancora Smith alla rivista Nuovo, malata ormai dal 2015. Quel che è certo è che "dopo i prossimi controlli dovrò prendermi cura del mio fegato, affaticato da tutti i farmaci che ho assunto negli ultimi sette anni. Per me la miglior terapia per scacciare i cattivi pensieri è quella di buttarmi anima e corpo nel lavoro".