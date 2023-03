Carolyn Smith, il toccante annuncio del ritorno del tumore: "Ma io non mollo"

Se c'è una cosa in cui Carolyn Smith è brava, è lottare. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che l'ha resa nota al pubblico italiano, combatte da anni, con grande forza, contro un tumore al seno che l'ha colpita più volte e dal 2015, anno della prima diagnosi, le ha cambiato per sempre la vita. Tumore che, purtroppo, è tornato per la terza volta costringendola a sottoporsi di nuovo a diversi cicli di chemioterapia per bloccare la sua diffusione. A rivelarlo è la stessa Carolyn in un toccante e coraggiosissimo video su Instagram dove svela, con i capelli rasati ma senza mai perdere la voglia di vivere, cosa le sta accadendo e come dovrà affrontare questa nuova e durissima battaglia.

Il motto di Carolyn è solo uno: "Non mollare mai". È proprio con questo stato d'animo, infatti, che l'americana annuncia di voler rivivere questa recidiva di cancro al seno senza perdersi d'animo e facendo tutto ciò che i medici le hanno detto di fare mantenendo sempre il sorriso, così come ha fatto in tutti questi anni.

"Chi mi ha visto da Bruno Vespa, ospite nel programma Cinque Minuti mi ha visto completamente cambiata - ha esordito Carolyn nel video postato poi sul suo profilo Instagram -. Chi non lo ha fatto, mi vede ora. Quale modo migliore per celebrare l’8 marzo, iniziando la chemioterapia che ho dovuto riprendere perché i medici mi hanno detto che bisogna fare così. Vi tengo aggiornati, c’è un piccolo percorso da fare ma io sorrido e trovo la forza di andare avanti anche con qualche momento di fragilità in più. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità c’è, sono anche umana ogni tanto".

Un momento difficilissimo per la coreografa che ha deciso, questa volta, di rasarsi i capelli da sola, prima ancora dell'inizio della chemioterapia ma che, in questo calvario, può sempre contare sul grande supporto dei suoi fan e soprattutto di suo marito, Tino Michielotto, ex ballerino e coreografo. Ora, Carolyn, a detta sua "molto più consapevole" nell'iter necessario per dover affrontare la malattia rispetto alle prime volte sa cosa l'aspetta anche se, accettare che il cancro fosse tornato di nuovo non è stato così semplice.

Carolyn Smith, la storia del suo calvario con il cancro

La prima diagnosi di tumore al seno è arrivata per Carolyn Smith nel 2015 e da allora, l'ex ballerina, ha dovuto combattere contro la malattia per molti anni fino a una mastectomia per una recidiva nel 2018. Durante la lotta al tumore Carolyn non ha mai smesso di insegnare danza e di lavorare in tv al fianco di Milly Carlucci nel programma che l'ha resa famosa in Italia, Ballando con le Stelle. Dopo cinque anni da quella recidiva, il tumore è tornato nella vita di Carolyn per la terza volta.