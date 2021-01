Carolyn Smith: "Non c'è più segno del tumore, ma non è ancora finita"

Giovedì scorso Carolyn Smith aveva pubblicato un video mentre si recava all'ospedale Ca Foncella di Treviso per sottoporsi ad una Tac e vagliare, dunque, lo stato della malattia: da cinque anni lotta contro un cancro al seno. Oggi, dopo un weekend in cui ha preferito prendersi del tempo per riflettere, la coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle ne condivide i risultati con il pubblico. "Scusate per il ritardo - scrive Carolyn - ma non era in grado di dare un quadro completo e non ero nel mentalita? giusto per fare un video. Ero troppo giù".

Carolyn, che da sempre condivide con i follower il decorso della sua lotta, spiega che c'è una "good news" ed una "meno good news", ovvero, non c’e? il segno del tumore, ma sono state riscontrate un'infiammazione ed alcune cellule (non tumorali) di cui non si comprende la natura. La terapia continuerà "con il TDM1, per poi ripetere fra 6 mesi TAC e PET, in modo da tenere sotto controllo la situazione". "Si spera - aggiunge - che la prossima volta che mi dicano 'è finita', ma per ora continuo in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mesi... non sono arrivata qui per poi mollare".

Carolyn confida di aver affrontato alcuni giorni difficili nell'ultimo finesettimana. "Questo weekend ho toccato il fondo - conclude - ma serve anche questo per ripartire. E' esattamente ciò che succede quando si usano sempre i cellulari: dopo un po' la batteria va in tilt. Io mi sono spenta per scaricare dubbi e negatività. Diciamo che sto ripartendo e poi mi troverete quella di una volta".