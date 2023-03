Carolyn Smith: "Non posso più operarmi o fare radioterapia". Il toccante video in cui rasa i capelli

Il tumore è tornato. "L'intruso", come Carolyn Smith ha sempre definito la malattia che le è stata diagnosticata per la prima volta nel 2015, sta mettendo nuovamente a dura prova la ex ballerina e coreografa, nonché giudice di Ballando con le Stelle, adesso chiamata a sottoporsi ancora alle cure necessarie per bloccare la sua diffusione. A rivelarlo sui social era stata lei stessa con un emozionante video dove, con i capelli rasati ma con la determinazione di sempre, aveva spiegato la delicata situazione adesso affrontata in una intervista rilasciata a Diva e Donna.

"Non posso più operarmi o fare radioterapia. L'unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare "l'intruso" ma è più tossico", rivela Carolyn Smith al settimanale che, sulla sua pagina Instagram, ha anche postato il video che la mostra proprio mentre, emozionatissima, rasa i capelli in vista delle cure che si troverà ancora ad affrontare. "Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta", dice ancora, restando comunque tanto combattiva e decisa a superare anche questa prova lancia un'associazione per raccogliere fondi per i malati.

"Voglio dedicare tutto questo a tutte le donne a prescindere che stiano affrontando o no una questione oncologica. Abbiamo sempre un intruso" dice poi alla fine del filmato la giudice di Ballando, destinataria di migliaia di messaggi di affetto che la incitano a non mollare mai.

Carolyn Smith, dalla prima diagnosi a oggi

La prima diagnosi di tumore al seno è arrivata per Carolyn Smith nel 2015 e da allora, l'ex ballerina, ha dovuto combattere contro la malattia per molti anni fino a una mastectomia per una recidiva nel 2018. Durante la lotta al tumore Carolyn non ha mai smesso di insegnare danza e di lavorare in tv al fianco di Milly Carlucci nel programma che l'ha resa famosa in Italia, Ballando con le Stelle. Dopo cinque anni da quella recidiva, il tumore è tornato nella vita di Carolyn per la terza volta.