Carolyn Smith si sfoga: "Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi"

"Pensateci 2 volte prima di scrivere ed attaccare per una cosa di cui non sapete la storia intera. Fate una brutta figura". Così Carolyn Smith, 59 anni, attacca quanti l'hanno accusata per aver definito 'spa day' il giorno in cui si reca in ospedale per le cure contro il tumore e, soprattutto, di aver un percorso preferenziale rispetto alle persone 'non famose'. La ballerina, coreografa e giudice di 'Ballando con le Stelle' rivendica in un post pubblicato su Instagram la "positività ed autoironia" con cui da 5 anni ormai sta affrontando la sua lotta contro il cancro e spiega di non avere alcun iter privilegiato, tutt'altro. "Cerco solo aiutare me stessa e altre donne di reagire in modo positivo e continuare a vivere in questa spiacevole situazione".

Carolyn Smith e il tumore: "Altro che privilegiata, stesse attese di tutti"

Ieri Carolyn si è immortalata nella stanza dell'Idi, istituto di Roma dove da qualche tempo sta sperimentando la chemioterapia biologica. Nel suo passato 5 anni di chemio e 5 interventi al seno. "Una signora mi ha scritto per attaccarmi dicendo che le persone normali devono aspettare il proprio turno e stare sulle poltrone e non a letto. Non dica cagate signora, non sono una privilegiata. Non sono mai passata avanti a nessuno, ho sempre preso il numero".

Smith scende nel dettaglio: "Per due anni ero dentro ad una stanza di 10 persone in cui c'erano due letti: sono sempre stata sulla poltrona, non voglio sdraiarmi, non mi piace il letto. Poi quando ho iniziato un nuovo percorso, mi hanno mandato all'Idi e lì c'è un piccolo reparto per l'oncologia per chi deve fare una chemio un po' speciale. E lì non hanno poltrone, ma letti. Io da due anni e mezzo faccio Padova Roma anche quando non c'è Ballando, sono 1200 km ogni volta. Sono una persona normale".

Carolyn Smith, la chemioterapia in lockdown: "Non mi sono lamentata, ma difficile"

Smith parla poi della situazione che, da paziente oncologica, si è trovata a dover affrontare durante il lockdown. "Non mi sono mai lamentata, ma ogni tre settimane dovevamo viaggiare da Padova a Roma, 1200 km, ed aspettare per fare un esame. Mio marito non poteva uscire fuori dalla macchina ed andare al bar o toilet etc per noi eravamo dal Nord, qundi zona rossa! Non potevamo andare in un albergo a riposare. Non ho potuto fare il TAC o PET per 3 mese! Si moriva solo per il covid... miracolosamente erano spariti i pazienti oncologici e non solo, ma il cancro non è sparito".

E ancora: "La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Un crollo totale. Ho fatto 2 video in cui sono crollata, mi sono spaventata sa sola per quanto ero debole. Non ho mai postato perché non era il momento e ho pensato che era controproducente per tutto e tutto, ma chissà che non lo metto. Siamo fuori dal emergenza, ma sono convinta che tanti paziente erano come me".

Carolyn Smith e lo 'spa day'

Carolyn parla poi della scelta di definire 'spa day' il giorno delle cure. "Qualcuno ha pensato che fosse un'offesa. E' un problema loro, non mio. Ognuno ha il suo modo di affrontare la propria situazione. La mia è sempre stata attraverso la positività e autoironia. Perché se penso al contrario poso crollare e cedere. E non lo faccio manco morta, non l'ho fatto in sessantanni. Ho tanti momenti fragili, voi siete la mia forza".