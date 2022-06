Chiara Ferragni vende la casa in America: le foto super lusso e il prezzo da capogiro

C'è stato un momento in cui la vita di Chiara Ferragni sembrava destinata a dover proseguire a Los Angeles. Risale agli inizi della sua carriera, quando l'amore con Fedez non era ancora nato e lei già si stava attestando come una delle fashion influencer più famose al mondo grazie ai social media. Poi gli obiettivi familiari hanno cambiato completamente prospettiva al suo percorso privato e professionale. E questo percorso di cambiamento giunge oggi alla sua conclusione con la vendita dell'appartamento che l'imprenditrice digitale aveva acquistato a LA. Una casa da sogno, dal valore di 2.699.000 di dollari.

Com'è composta la (clamorosa) casa

A raccontare il lusso dell'appartamento di Ferragni è la stessa agenzia che si sta occupando della vendita. "Casa a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata chiavi in ??mano situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square" si legge nell'annuncio. E ancora: "Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora".

La "master suite" e il vialetto recintato

Il comfort è qualcosa di estremamente suggestivo. E' quel comfort che dieci anni fa attirava tutte le star che stavano nascendo in rete e che, subendo il sogno americane, si erano apprestate a volare nella città degli angeli. "Goditi il ??tuo tè sul ponte fuori dalla cucina o intrattieni i tuoi ospiti nella grande sala dalle dimensioni eccessive - si legge ancora nell'annuncio - La master suite comprende un ampio bagno con vasca da bagno, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni di fascia alta, una grande cabina armadio e bellissime porte francesi che conducono al ponte. Un lungo vialetto recintato offre spazio per più auto, consentendo di utilizzare lo spazio del garage separato come una grande stanza a volta! Nuovo impianto elettrico, idraulico, HVAC a 2 zone, scaldabagno e tetto senza serbatoio. La semplicità nello stile e la connettività con l'ambiente circostante creano il flusso di aria fresca e luce naturale sia all'interno che all'esterno. Situato in un distretto scolastico HPOZ e Gardner. A piedi molti ristoranti e negozi".