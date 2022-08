Le foto della casa vacanze (extra lusso) dei Ferragnez a Ibiza

Se il viaggio per arrivare a destinazione era stato a bordo di un jet privato, la meta non poteva essere da meno. Ed eccoli infatti Chiara Ferragni e Fedez in vacanza con i figli ad Ibiza in una villa a dir poco extra lusso, di quelle che si vedono solo nei film. Anche perché, proprio a proposito di film, c'è persino un cinema in giardino. E' qui che l'imprenditrice italiana più famosa al mondo e il cantante, solitamente residenti nel prestigioso quartiere Citylife di Milano, si stanno godendo il loro buen retiro estivo, tra gite in barca e serate all'insegna del buon cibo. Con loro anche i bambini Leone e Vittoria ovviamente, nonché la sorella di lei Valentina e l'amico di lui Luis Sal.

Un appartamento da sogno, che rispetta i canoni del design più rilassante: le pareti e l'arredamento si giocano tutti sui toni del bianco e del legno, con elegantissimi mobili in vetro. Poi una enorme vetrata che dà sul giardino. Enorme perché, come giudicherete dalle foto, la vista merita, eccome. La villa, infatti, è completamente immersa nel verde dell'isola spagnola, al riparo da riflettori dei paparazzi (ma non dagli smartphone della stessa coppia, che immortalano tutto). Di fronte ad un altisonante portico su colonne bianche si apre un cortile asfaltato in cui, al centro, campeggia una grande piscina. Ma la vera ciliegina sulla torta è il proiettore allestito poco più in là, di fronte al quale è organizzata una postazione relax con enormi divani e innumerevoli cuscini, su cui la coppia si gode le serate all'insegna della spensieratezza passando in rassegna i film più amati.