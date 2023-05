Laura Pausini mostra la sua casa distrutta dall'alluvione, le foto strazianti: "Resta solo il ricordo"

Anche Laura Pausini ha indossato gli stivali di gomma e si è messa a dare una mano in paese per combattere il disastro generato dall'alluvione. Lo racconta lei stessa su Instagram, dove immortala la casa dei genitori invasa dal fango. Siamo a Solarolo, in provincia di Ravenna, paese in cui la cantante è nata e cresciuta. "Adesso tocca a noi", scrive l'artista, che fa il giro delle stanze per denunciare le condizioni drammatiche in cui versano le abitazioni del luogo. Con lei ci sono la sorella Silvia e i genitori Fabrizio e Gianna.

"Qui sono nata e cresciuta", scrive Laura ed immortala l'ingresso della casa d'infanzia. Impossibile vedere il pavimento, sommerso dal fango, mentre le pareti sono macchiate e ormai fradicie a causa dell'acqua entrata in queste ore. Il fango è arrivato ovunque: nei cassetti dei mobili, nel forno, nelle stanze da letto. E le famiglie stanno provando a salvare il salvabile, spiega Laura, fotografando cumuli di abiti che vengono portati altrove, ma anche oggetti e ricordi, come i suoi primi album. Niente da fare per un vecchio diario di scuola, ormai distrutto: "Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina. E che l'acqua ha tolto dalle pagine".