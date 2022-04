In vendita la villa superlusso di Madonna: le foto (pazzesche) e il prezzo da capogiro

Acquistata ad aprile dello scorso anno dal produttore e cantaurore The Weeknd, la villa di Madonna è già tornata sul mercato a un costo nettamente superiore al prezzo d'acquisto di un anno fa. Parliamo di una residenza extralusso, sita a Hidden Hills, nella contea di Los Angeles, comprata dalla popstar per 19,3 milioni di dollari e adesso messa nuovamente in vendita per circa 26 milioni e, dunque, con un incremento di oltre 6 milioni.

In questi 12 mesi non sono mancate le modifiche apportate dalla 63enne all'immensa proprietà (1.165 metri quadri comprensivi, oltre all’immobile principale, anche una guest house) ora arricchita da una palestra, uno studio di danza e un fienile. All'esterno la residenza è circondata da tre acri di terreno che terminano con una recinzione naturale costituita da sequoie e dal mare. Preziosissimi anche gli interni caratterizzati da un'ampia hall con soffitti a doppia altezza e una vetrata a due piani; le camere da letto, nove in tutto, sono tutte dotate di televisore, divano e camino.

E come se non bastasse al comfort degli ospiti, ci sono anche sala una home theatre per le proiezioni, una cantina accanto e un’ampia sala da pranzo adiacente a una cucina professionale.

Insieme all'immancabile la piscina, un'area spa, un campo da basket e un parcheggio per cinque auto che vanta ampie vetrate e pavimentazione a led.