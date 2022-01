La casa dei sogni di Paola Turani: quattro camere, ascensore di vetro, sauna e cinema | FOTO

Paola Turani il 15 aprile del 2021 aveva annunciato ai suoi 2 milioni di follower di aver comprato finalmente casa. "Sono sempre stata una vagabonda ho iniziato a girare il Mondo a 19 anni da sola e per anni non ho avuto una casa fissa. Ora ho avvertito il bisogno di diventare grande di fare un passo in più pensando a Nadine e Gnomo, al futuro della nostra famiglia e al piccolo/a che arriverà (ancora non era nato Enea). A quasi 34 anni sono orgogliosa e anche emozionata di essere riuscita a comprare una casa come la sognavo!" queste le parole con cui aveva accompagnato la novità.

Adesso i lavori vanno avanti e Paola ha documentato passo passo i cambiamenti. Su Instagram ha messo le storie della casa in evidenza così che tutti i curiosi possano sentire anche un po' loro il racconto di questa avventura. E sarà davvero un'avventura, come tutte le ristrutturazioni, ci vorrà un anno per vedere il progetto completo, sono stati abbattuti molti muri e anche l'enorme giardino subirà importanti modifiche (verrà costruita una piscina).

Come sarà la casa di Paola Turani

Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini vogliono una casa moderna, quindi ci saranno prevalentemente colori freddi e chiari, una parete di marmo con incastonata la tv, le scale di legno saranno sostituite da quelle in vetro, le finestre saranno grandissime e non mancheranno i lussi che solo alcuni possono permettersi nella propria abitazione. Nella taverna troveranno posto, infatti, una sala cinema, un grande camino, una zona palestra, una con bagno turco e sauna, una cantina di vini a vista e come dimenticare l'ascensore di vetro che collegherà i quattro piani, se si conta anche la taverna.

Dalle ultime storie condivise si può vedere che molti muri sono stati abbattuti, il pavimento è già stato rimosso e le grandi aperture per gli infissi già realizzate. Al piano della taverna sarà realizzato anche un piccolo appartamento per gli ospiti (con cucinotto, bagno e camera) e la lavanderia. Al piano terra, dove tutto sarà open space, la cucina sarà su un piccolo rialzo e da ogni lato sarà ben visibile il giardino o il panorama che prima vedeva Vittorio Feltri. Turani e Serpellini hanno infatti acquistato la casa di 700 metri quadri, a Ponteranica Alta, proprio dal giornalista.

Nella gallery tutte le foto di com'era prima la casa e di come è adesso