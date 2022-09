Uno sguardo alla casa della Regina a Balmoral

Dopo 70 anni di regno per la Regina Elisabetta, difficile ci siano novit e colpi di scena intorno al suo lavoro da monarca. Eppure la nomina di Liz Truss come nuovo primo ministro del Regno Unito ha segnato un accadimento inedito per sua maestà.

L?incontro con Liz Truss

Per la primissima volta Elisabetta II ha nominato il nuovo primo ministro inglese direttamente dal castello di Balmoral in Scozia, sua residenza estiva. La regina è apparsa di buon umore martedì mentre ha accolto la leader del Partito conservatore Truss nel suo buen retiro estivo, tra le Highlands scozzesi. Elisabetta ha dato il benvenuto al primo ministro direttamente dal Salottino di Balmoral, aprendo le porte al pubblico sulla residenza scozzese. La monarca è apparsa sorridente con indosso una tipica gonna tartan mentre conversava con la premier difronte ad un caminetto scoppiettante, mostrando come l?arredamento della dimora sia rimasto immutato nel corso degli anni.

Arredo a confronto

Come è possibile vedere in una foto del 1976 scattata nella stessa stanza, la regina appare seduta a fianco del marito Filippo su di un sofà verde tiffany identico a quella attuale. Un immancabile corgi ai loro piedi, e il quadro della regina Vittoria a cavallo, trisavola di Elisabetta, dietro le loro spalle. Del resto Balmoral appare sempre la stessa sin dai tempi della regina Vittoria. C?è una foto risalante all?epoca vittoriana, datata 1885 che mostra proprio il salottino su cui sono sedute Elisabetta e la Truss, e questo appare perfettamente identico ad oggi. Il grande camino in marmo sullo sfondo, l?orologio e lo specchio oro, e persino i candelabri. Addirittura i divani, un tempo più lontani dal camino, sembrerebbero essere gli stessi, seppur rifoderati.

Gli elementi moderni

Nonostante lo spirito conservatore di Elisabetta nella dimora, agli occhi più attenti nel corso dell?incontro con il primo ministro non sono sfuggiti degli elementi di novità. Si tratta di un dispositivo wireless in stile campanello, che potrebbe essere utilizzato dalla regina per contattare lo staff nell?enorme castello. Nascosti sotto il tavolo, hanno fatto capolino tre grandi album fotografici. Forse proprio come quelli tenuti dalle nonne adoranti di tutto il mondo che raccolgono gli scatti con i nipotini. Non a caso proprio sul celebre divano tiffany di Balmoral Elisabetta fu immortalata da Kate Middleton insieme al marito Filippo e tutti i bisnipoti, a riprova di come questa residenza sia un luogo tanto caro ai Windsor.