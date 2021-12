Totti e Ilary, che casa! Le foto mostrate per la prima volta

Le feste sono all'insegna della famiglia anche per i vip, compresi Francesco Totti ed Ilary Blasi, che si divertono ad immortalare i siparietti in casa con parenti e nipoti. Ed è proprio questa l'occasione per i follower di sbirciare tra le pareti del meraviglioso appartamento in cui vivono la showgirl e il calciatore. Uno spazio luminosissimo e molto ampio, in cui la coppia vive insieme ai tre figli Christian, Chanel e Isabel.

E' Ilary, in particolare, a girare per le stanze dell'appartamento al piano terra lasciando che i follower facciano un vero e proprio "home tour" di quelli che vanno molto di moda sui social (e, in particolare, su TikTok) in questi mesi. Si parte dal giardino per arrivare al mega salone.

Collocata nella zona Eur di Roma, tra i quartieri più prestigiosi e più contemporanei della città, la casa dei Totti presenta un giardino molto curato nello spazio esterno, visibile dal salone tramite una vetrata in sostituzione della parete. C'è il pratino inglese e c'è un viale lastricato, mentre sullo sfondo si vedono i grattacieli.

Procedendo verso l'interno, il salone è diviso in più aree: c'è una zona col divano che guarda alla vetrata, appunto, e poi una area laterale in cui Ilary ha disposto un enorme tavolo proprio per accogliere parenti ed amici durante le festività. Le pareti sono in muratura fatta di mattoncini bianchi, colore che accresce ancora di più la luminosità della sala. C'è poi un tavolo da biliardo arancione ed alcuni arredi geometrici in stile molto moderno.

Ma è proprio qui che arriva il bello. Nel proseguire il suo tour, infatti, Ilary inquadra un secondo salone, elegantissimo e particolarmente originale poiché sembra dedicato completamente allo sport. C'è anche qui un divano e, alle spalle, una gigantografia di Totti in campo che occupa una intera parete. Tutt'intorno, poi, alcune vetrine con le maglie di alcuni dei campioni di calcio più forti della storia. E non poteva che essere immaginato così il regno di uno dei calciatori più amati di sempre.

In basso, foto e video di casa Totti