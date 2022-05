In vendita la (lussuosissima) casa di Versace a New York: le foto e il video tour

Gli amanti della moda e del lusso - con un conto in banca sostanzioso - potrebbero fare una follia e realizzare un sogno. La casa di Gianni Versace a New York è all'asta per 70 milioni di dollari.

Una dimora esclusiva, vero e proprio gioiellino d'arte appartenuto allo stilista italiano, che nel 1995 l'acquistò per 7,5 milioni di dollari e curò in ogni dettaglio arredi e interni. L'immobile si trova nell'upper east side di Manhattan, sulla 64esima strada - vicino Central Park, in un edificio costruito nel 1950 - e conta 1500 metri quadrati, oltre a circa 280 metri quadrati all'esterno: 17 stanze disclocate su 6 piani, più un'elegante terrazza con gazebo che si affaccia su Madison Avenue. Lo stile dell'arredamento spazia dal neoclassico al barocco, con soffitti affrescati, pavimenti in parquet ma anche in marmo - come i bagni - colonne in diverse camere, dipinti e dettagli in oro.

La casa era stata acquistata nel 2005 dal manager svedese Thomas Sandell e sua moglie per 30 milioni di euro, attuali proprietari. I primi quattro piani non sono mai stati modificati, mentre al quinto e al sesto sono stati fatti alcuni lavori, ma senza intaccare il tocco di Versace: "Abbiamo effettuato ampi restauri con un incredibile team di artisti e artigiani - ha dichiarato la coppia al Journal - per onorare la magnifica eredità lasciata da Gianni Versace". Lo stilista fu assassinato a Miami nel '97, due anni dopo aver comprato questo immobile, poi venduto dalla famiglia.