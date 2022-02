Caterina Balivo pubblica le foto della festa di compleanno: "Perché è stato il più bello della mia vita"

Caterina Balivo ha compiuto ieri, lunedì 21 febbraio, 42 anni. Tuttavia, contrariamente alla norma che tende alla condivisione social di ogni aspetto della quotidianità, nessuna foto ha raccontato ai follower i momenti della giornata scandita dai festeggiamenti nel suo giorno. Nelle scorse 24 ore pochissime sono state le incursioni nella realtà virtuale da parte della conduttrice che solo oggi informa sui motivi di un’assenza molto significativa.

“Per il mio compleanno mi sono fatta un regalo, uno dei più belli: mi sono goduta la realtà” scrive Caterina Balivo nel post che raccoglie le foto dei momenti più importanti della festa organizzata in montagna con pochi intimi tra cui il marito Guido Maria Brera, i figli Cora e Guido Alberto, la sorella Sarah, l’amica Elena Santarelli. “Ieri ho passato uno dei compleanni più belli di sempre, uno di quelli che porterò nel cuore per tutta la vita. In mezzo al nulla, tra le montagne, circondata dall’amore delle persone che più contano per me, tra risate, cibo e vino” si legge ancora a corredo del post: “Ho voluto godere appieno di ogni momento e ho poggiato il telefono, del quale siamo sempre più schiavi e che troppo spesso ci ruba i momenti migliori. Sì ok, due story per ringraziare tutti, mamma mi ha obbligato a farle, dice che è da maleducati non farlo, diciamo che le ho fatte a modo mio. Scusate però se non ho risposto a tutti come faccio di solito, ora sapete il perché: grazie per i tanti messaggi d’auguri pian piano li recupero”.

Tanti gli auguri arrivati per lei da parte dei fan, felici di condividere la sua scelta di staccare un po’ la spina con la vita social per dedicarsi pienamente a quella decisamente più appagante che si chiama realtà.