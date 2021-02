Caterina Balivo umilia la corteggiatrice del marito: "Poveretta e sfacciata"

Don't touch Guido Maria Brera. A farvi passare un brutto quarto d'ora potrebbe pensarci Caterina Balivo. In un'intervista rilasciata al magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana, la conduttrice racconta infatti di quando ha letteralmente umiliato, di fronte a tutti, una giovane corteggiatrice del marito.

"Così ho umiliato di fronte a tutti la corteggiatrice di mio marito"

Pochi i corteggiatori di Caterina ("non si manifestano, perché li rispedirei al mittente. E perché non sono una profumiera", precisa), molte invece le donne "che si manifestano a mio marito", di professione dirigente d'azienda e scrittore. "Qualcuna c'ha provato e ancora si lecca le ferite - confida la presentatrice - Sono lì, ste poverette, che guardano il cielo e si chiedono: ma chi me l'ha fatto fare?". Le ha mai menate? "No, ma umiliate si".

L'episodio, in particolare, a cui fa riferimento Balivo, è il seguente: "Ce n'era una molto giovane a una festa di matrimonio che era piuttosto esplicita nel mostrare il suo gradimento per guido. Allora mi sono alzata con il mio calice di vino bianco e ho brindato a lei e alla sua sfacciataggine davanti a tutti". Una bella piazzata, non c'è che dire. Ignota l'identità della malcapitata.

E se la corteggiasse Patrick Dempsey?

Guai, insomma, a mettersi in mezzo a moglie e marito. Il loro amore, celebrato con un sontuoso matrimonio a Capri nel 2014, si fa ogni giorno più solido e Caterina non permette che qualcuno possa scalfirlo. E se la corteggiasse Patrick Dempsey? "Sarebbe comunque piu bello mio marito", risponde al giornalista che si diverte a provocarla.

Che cosa ne è invece dell'ipotesi terzo figlio? "Lo voglio, ma non succederà - risponde amareggiata la presentatrice - E' tutto molto faticoso. abbiamo quattro ragazzi (guido alberto, 8 anni, e Cora, 3. piu i due che brera ha avuto dalla precedente relazione, ndr). Poi mi sono arresa quando Guido, che pure è un papà super, mi ha detto 'basta mi arrendo: sono vecchio'. Però quel desiderio resiste, contro tutto e contro tutti".