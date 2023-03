Caterina Balivo furiosa contro chi le dice di rifarsi: la replica al vetriolo

Una storia in cui si mette il rossetto, tanto è bastato per ricevere commenti sgraditi e per arrabbiarsi. Caterina Balivo ha risposto a tono a chi le ha detto che quelle labbra così "sottili" non vanno bene e che dovrebbe rifarsele. Evidentemente non era la prima volta che qualcuno le faceva un'osservazione del genere e per questo motivo la conduttrice ha voluto rispondere.

E così nelle storie pubblica la foto di lei che si trucca con l'aggiunta di una risposta molto eloquente: "A chi mi chiede in privato se ho mai pensato di rifarmi le labbra (certo lo so sono sottili) rispondo: avendo tanti neuroni funzionanti non volevo strafare".

Cristina Fogazzi, meglio nota con il nome social di Estetista Cinica, oggi ha condiviso su Instagram una riflessione in cui ha parlato del suo corpo, della sua pancia e di quanto troppo spesso noi donne ci lasciamo condizionare dalle nostre imperfezioni. Balivo ha voluto dare il suo sostegno a Fogazzi riportando quanto le era successo il giorno prima: "Ohh ieri ho mandato a stendere chi mi chiedeva delle mie labbra troppo sottili. Cioè io dico, ora uno si deve giustificare se non si rifà?".