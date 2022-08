Caterina Balivo festeggia la figlia Cora: le foto del party in famiglia

Il 16 agosto di cinque anni fa Caterina Balivo diventava mamma per la seconda volta di Cora, nata dall'amore per il marito Guido Maria Brera. "Quanto vorrei accompagnare per sempre i miei figli. Lo so impossibile, ma lasciatemelo credere" scrive oggi la conduttrice ricordando quel giorno, a corredo di una foto emblematica dell'amore per la piccola che è stata festeggiata in famiglia con un party intimo, ma pieno di armonia.

Il papà, gli zii, i cuginetti, i nonni e il fratellino Guido Maria sono i protagonisti delle foto che sui social hanno condiviso l'atmosfera resa ancor più incantevole grazie al panorama che ha fatto da cornice al taglio della torta: "Auguri Cora di mamma" scrive Caterina accanto alla raccolta di immagini, destinatarie degli auguri di amici e semplici fan della conduttrice.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sull'educazione dei figli

Tra i motivi che hanno indotto Caterina Balivo a prendersi una pausa dalla tv c'è anche la famiglia: "Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata" ha confidato di recente la conduttrice di Help su Rai2.

Quanto ai figli e all'educazione stabilita insieme a Guido Maria Brera: "Mio marito non è maschilista, però c’è tanto da fare sulla parità di impegni. Arriveremo alla parità quando i due genitori si creano lo stesso problema sugli orari di lavoro, controllando se c’è la recita o la visita medica del bambino" ha aggiunto Balivo che con l'imprenditore ha stabilito una linea educativa molto netta per i loro due figli, gestiti insieme in modo complementare anche perché accomunati dagli stessi valori: "Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare. Sulla capacità di sdrammatizzare, però, a volte, si arrabbia. Ne sorride a scoppio ritardato. Ma abbiamo gli stessi valori sulla famiglia, sulla parola data".