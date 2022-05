Caterina Balivo, le foto senza filtri: "Ho preso 3 taglie, ma non mi importa"

"Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne". Fanno il giro della rete le parole in sostengo del body positivity di Caterina Balivo, 42 anni. Forte del suo milione di seguaci su Instagram, la conduttrice invita tutte le donne ad amare il proprio corpo, mettendo da parte l'assillo dell'età che avanza. "Io - continua - voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta".

"Mi piace prendermi cura di me - prosegue la presentatrice napoletana, mamma di due bambini avuti dall'esperto di finanza Guido Maria Brera - Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando". A corredo delle parole, rilasciate al Messaggero, Balivo condivide anche il primo bikini della stagione su Instagram, attraverso una carrellata di foto immortalate mentre indossa un "due pezzi" bianco.