Caterina Balivo furiosa: botta e risposta al vetriolo per lo sfottò contro programma ‘Vieni da me’

La conduttrice non ha gradito il commento di chi, su Twitter, ha insinuato che la sua trasmissione sia stata cancellata per lo scarso successo

Botta e risposta bello piccato quello che si è acceso sui social tra Caterina Balivo e un follower in vena di sfottò. Ad accendere la miccia della lite è stato il tweet che riportava le parole della popolare presentatrice, entusiasta per la sua nuova avventura televisiva che, da venerdì 29 gennaio, la vedrà ricoprire il ruolo di giurata nel programma ‘Il Cantante Mascherato’ condotto su Rai1 da Milly Carlucci.

“Sono contenta di tornare a Rai1, dove è tutto partito nel ‘99. Contenta di lavorare con Milly, ero la tua valletta nel 2000. Lasciare #VieniDaMe è stata una mia scelta. Ho detto sì a #IlCantanteMascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire”, le dichiarazioni della conduttrice, assente dal piccolo schermo da quando salutò il pubblico del programma pomeridiano di cui è stata padrona di casa per due stagioni. Ed è stato proprio quel rimando al talk della rete ammiraglia a stuzzicare l’ironia di un utente, destinatario della replica della conduttrice per nulla intenzionata a passare sopra a una osservazione evidentemente poco gradita.

Caterina Balivo replica allo sfottò di un utente: il botta e risposta su Twitter

“Sì sì una sua scelta, come no” ha scritto ironicamente un utente al post che rimandava alle dichiarazioni di Caterina Balivo sull’addio al programma ‘Vieni da me’. “Eh sì tesoro mio, davvero solo mia”, ha risposto allora la conduttrice a cui lo stesso ha replicato: “Se il programma aveva tutto questo successo come mai è stato tolto? Una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene? Mica siamo così stupidi. Non mi risulta che i programmi di successo vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all’altro”.

Pronta, allora, la stoccata di Caterina che ha virato l’attenzione sulla foto profilo dell’autore dello sfottò: “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone”, ha scritto la conduttrice, destinataria delle critiche di chi non ha apprezzato una chiosa che è parsa del tutto fuori luogo.

“Se un uomo, avesse fatto lo stesso commento sul fisico di una donna, avremmo scomodato la parola “sessismo!”, ha notato qualcuno; “Perché offendere? Tweet pessimo il suo”, ha commentato qualcun altro; “Quando non si è capaci ad argomentare si inizia ad offendere. Mauro, non te la prendere”, l’osservazione di chi non ha sorriso affatto davanti a una replica che ha puntato tutto sul fisico dell’uomo mittente di una, per quanto sgradita, canzonatura.

Se un uomo, avesse fatto lo stesso commento sul fisico di una donna, avremmo scomodato la parola “sessismo!” — stefanogv79 (@stefanogv79) January 27, 2021

Perché offendere? Tweet pessimo il suo — cetta ferrara (@CettaFerrara) January 27, 2021