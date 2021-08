Caterina Balivo in Sardegna con il marito: "Cari bambini, mamma e papà vi salutano per un paio di giorni"

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera si sono ritagliati del tempo da dedicare l’una all’altro, come una bellissima coppia di fidanzati. Dopo il soggiorno a Capri trascorso con i figli Guido Alberto e Cora, la presentatrice tv e il dirigente d’azienda e scrittore hanno lasciato i bambini con i nonni per volare in Sardegna giusto un paio di giorni.

"Cari bambini, mamma e papà vi salutano per un paio di giorni. Speriamo che i nonni non vi diano troppe caramelle e tablet", ha scritto Caterina a corredo del post che su Instagram la mostra con i bagagli al seguito e supporta le immagini della splendida costa ripresa dall’alto. I fan che hanno approvato la scelta della coppia sono numerosi: "Da nonni, rispetto a quando si è genitori, si diventa più indulgenti coi propri nipoti. Tu, Caterina, chiudi un occhio se i tuoi figli venissero viziati un po’ per un paio di giorni. Qualche sì in più non farà di certo male", il consiglio di Sandra Milo, sostenuta da chi fa notare come dedicare qualche giorno solo al proprio partner non faccia altro che bene alla coppia.

Poco fa, eccoli allora Caterina Balivo e Guido Maria Brera abbronzati e sereni sorridere all’obiettivo fotografico: "Buondì" scrive lei come didascalia del post che raccoglie i complimenti degli utenti tutti concordi nel descriverli come una coppia meravigliosa.

Caterina Balivo e l'amore per il marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo e Guido Maria Brera, dirigente d'azienda e scrittore italiano, si sono sposati nel 2014 e dal loro matrimonio sono nati Guido Alberto e Cora, rispettivamente nel 2012 e nel 2017. È stato anche per dedicare del tempo alla sua famiglia che la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalla tv: "In piena pandemia, ho deciso che dovevo agire. E agire voleva dire fermarsi. Io sono anche autrice dei miei programmi, era un impegno da 9-10 ore al giorno… Ho tre ragazzini e un uomo impegnato e impegnativo, che peraltro ha vissuto questa pandemia in modo difficile, visto che è un soggetto a rischio… La tv non era più conciliabile con la famiglia", ha confidato di recente la presentatrice, innamorata come il primo giorno del marito ben tenuto d’occhio rispetto alla possibilità di sfacciate corteggiatrici…