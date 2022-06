"Mio marito non è maschilista, ma c'è molto da lavorare": Caterina Balivo su Guido Maria Brera

Caterina Balivo torna in tv. Dopo due anni di silenzio televisivo la conduttrice, storico volto di programmi come "Pomeriggio sul 2", "Festa Italiana", "Detto Fatto" e "Vieni da me", Balivo sarà di nuovo sotto i riflettori con "Chi vuole sposare mia mamma?" su Tv8 e "Help" su Rai2.

La decisione di abbandonare il daytime Rai non è stato preso a cuor leggero, ma era una decisione che doveva prendere: "Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata".

La scelta di allontanarsi dal lavoro

Durante il primo lockdown lasciò la conduzione di Vieni da me prima della fine dell'edizione per stare con i bambini e suo marito Guido Maria Brera: "È stato più complesso di così - spiega Balivo al Corriere della Sera - Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato. Avendo Guido accanto, ho capito che il mondo stava cambiando e io, se vedo l’onda arrivare, voglio surfare, non starmene in spiaggia. Avevo un figlio in Dad, una bimba di due anni che avevo cresciuto nei ritagli di tempo. Da sempre, lavoravo dieci ore al giorno. A volte, mettersi in gioco vuol dire anche fermarsi, ascoltarsi, cambiare scala di priorità. Ora, non voglio più stare tutti i giorni tante ore fuori casa".

Una scelta, quindi, di cuore, ma anche un po' comandata perché spesso e soprattutto in situazioni critiche è la donna che fa un passo indietro, Balivo però precisa che sì, è vero, ma nel suo caso è stato diverso: "Ho possibilità diverse dalla media: avrei potuto pagarmi degli aiuti, ma ho fatto una scelta più personale".

I ruoli in casa e l'educazione dei figli

Il tema parità di genere e ruoli c'è ancora molto da fare, anche in casa: "Mio marito non è maschilista, però c’è tanto da fare sulla parità di impegni. Arriveremo alla parità quando i due genitori si creano lo stesso problema sugli orari di lavoro, controllando se c’è la recita o la visita medica del bambino".

Brera aveva affermato di amare il suo "essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare", ma Balivo ha specificato: "Sulla capacità di sdrammatizzare, però, a volte, si arrabbia. Ne sorride a scoppio ritardato. Ma abbiamo gli stessi valori sulla famiglia, sulla parola data".

Sull'educazione dei figli sono più o meno d'accordo, anche se sulla quantità di ore da studiare non la vedono nello stesso modo: "Su questa storia non voglio perdere un minuto. Lui ha ricevuto migliaia di insulti; Costanza, la più piccola dei due figli del suo primo matrimonio, ha fatto un post per dire “basta, sono sua figlia, sono le 22.30 e sto ancora studiando”. Guido ha ragione sul fatto che, oggi, i ragazzi devono avere senso pratico, essere organizzati e laurearsi in fretta". Balivo poi ha aggiunto: "Guido Alberto fa le elementari, gli danno pochissimi compiti e io me ne lamento. Di mio, ho ricordi di studio matto e disperato: al Classico, nella mia classe, siamo partiti in 30 e arrivati alla maturità in 16".

E sull'imparare a guidare il trattore invece del cinese conferma: "Guido voleva davvero insegnarlo, ma Guido Alberto gli ha risposto: papà, sono piccolo! La verità è che mio marito non sempre si sente compreso in casa. Però, dopo 13 anni insieme, gli do atto che su finanza, ambiente, ha sempre detto in anticipo cose che si sono avverate. Lui, per deformazione professionale, vive i rischi, guardando da qua a qualche anno. A inizio pandemia, non faceva che dire: prepariamoci, prepariamoci. Io, invece, vivo il presente".