Caterina Balivo a cuore aperto: "Un marito impegnato e impegnativo, ecco perché ho lasciato la tv"

Caterina Balivo è tornata in tv nella giuria del «Cantante Mascherato», il game show condotto da Milly Carlucci in onda nel venerdì sera di Rai Uno, dopo 8 mesi "sabbatici" e si confessa in una lunga intervista su OGGI, in edicola da domani. L'assenza, confida, è stata dettata dalla necessità di stare il più possibile vicino alla sua famiglia: il marito Guido Maria Brera, dirigente d'azienda e scrittore italiano sposato nel 2014, e i loro figli Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017.

Caterina Balivo sul rapporto col marito

Da tempo la presentatrice 41enne mancava dalla tv. E precisamente da quando aveva lasciato il timone di 'Vieni da Me', l'esperimento di talk show pomeridiano andato in onda su Rai Uno fino all'anno scorso. Ma solamente oggi Caterina spiega le ragioni che l'hanno spinta a lasciare la tv. «In piena pandemia, ho deciso che dovevo agire - dichiara - E agire voleva dire fermarsi. Io sono anche autrice dei miei programmi, era un impegno da 9-10 ore al giorno… Ho tre ragazzini e un uomo impegnato e impegnativo, che peraltro ha vissuto questa pandemia in modo difficile, visto che è un soggetto a rischio… La tv non era più conciliabile con la famiglia».

Balivo non approfondisce le ragioni di salute che avrebbero reso il marito un soggetto a rischio, preferendo mantenere un velo di riserbo sul privato. Racconta invece dell'amore che ancora oggi lega la coppia e di una quarantena sospesa tra castità e... recupero degli arretrati. I due si sono sposati nella meravigliosa cornice dell'isola di Capri nel 2014 e da allora non si sono più lasciati.

Le confidenze sui figli Cora e Guido Alberto

Nell'intervista rilasciata al magazine, poi, Caterina parla dei figli. «Guido Alberto è molto legato a me: non pensavo di essere così importante per lui - confida - Cora invece è un caterpillar, non avrà problemi nella vita: ha preso il peggio di me e di mio marito, non molla mai. Già compatisco chi se la piglierà».

Ora è il momento di ricominciare anche dal punto di vista professionale. E vestire i panni di giurata nella trasmissione Rai è certamente una sfida nuova per lei, che mai aveva partecipato alla giuria di un talent. Già nella prima puntata è apparsa da subito entusiasta.