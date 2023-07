"Caterina Balivo su Rai1 con un nuovo programma, Roberta Capua non l'ha presa benissimo"

Il ritorno di Caterina Balivo in Rai viene rilanciato da giorni tra le novità della prossima stagione. A tre anni dall'addio a Vieni da me, la conduttrice è stata indicata come nuova protagonista della fascia pomeridiana della rete ammiraglia al timone del programma La volta buona, nuovo show trasmesso al posto di Oggi è un altro giorno che ha chiuso definitivamente i battenti (Serena Bortone dovrebbe approdare su Rai3 con Le Parole per sostituire Massimo Gramellini, pronto al passaggio su La7).

Ma adesso un retroscena sul ritorno della ex conduttrice del quiz Lingo in onda sulla rete di Urbano Cairo emerge in queste ore. L'account social Pipol Tv racconta, infatti, che prima di Caterina Balivo i nuovi dirigenti Rai avevano offerto il programma a Rossella Brescia che però ha rifiutato. In un secondo momento si era quindi pensato a Roberta Capua, già di casa in Rai (lo scorso anno ha condotto PrimaFestival e poi Estate in Diretta) che era prontissima nell'accettare la proposta, finché qualcosa non è cambiato: "Alla fine è sbucata Caterina e Roberta pare non l'abbia presa benissimo" si racconta oggi a tal proposito. Un retroscena che però, al momento, non trova commenti né conferme ufficiali rispetto ai nuovi incarichi. Solo domani, infatti, saranno presentati i nuovi palinsesti Rai.