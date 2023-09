Festival di Venezia, Caterina Balivo emozionata per il bacio con Patrick Dempsey: "Scusa amore"

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera si trovano a Venezia. La coppia si è recata nella città degli innamorati per il Festival del Cinema, ma proprio nel giorno del loro arrivo i due hanno anche celebrato il loro nono anniversario di matrimonio. E come ha scritto la conduttrice "Venezia è sempre una buona idea" per festeggiare.

I due si trovavano sul red carpet della prima di Ferrari: il film in cui viene raccontata la vita di Enzo Ferrari (qui la nostra recensione) e in particolare l'uomo dietro il mito. A interpretare Ferrari è Adam Driver, Penélope Cruz è invece Laura Ferrari, la moglie, mentre Patrick Dempsey è Piero Taruffi, il pilota automobilistico, e motociclistico, e progettista italiano.

Dempsey, Guido Maria Brera e Caterina Balivo si conoscono ormai da molti anni e non è un segreto. Proprio Dempsey, con Alessandro Borghi, è stato il protagonista di Diavoli la serie tv Sky nata dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera. E Balivo, quindi, ha aspettato in gloria il momento in cui ha potuto incontrare, di nuovo, Patrick.

La conduttrice, che tra pochi giorni tornerà in Rai, su Instagram ha pubblicato il momento in cui Patrick si trova di fronte Guido e con grande sorpresa e affetto lo abbraccia, poi si volta verso Caterina la abbraccia amichevolmente e poi la bacia sulla guancia. Beh, un'emozione forte che Balivo ha voluto condividere con tutti i suoi follower e senza nascondere l'emozione che ha provato. "Ma Patrick, scusa amore, ci sarà?", aveva scritto in una storia Instagram proprio poco prima di vederlo sul noto tappeto rosso. E alla fine il tanto atteso incontro c'è stato davvero.