Caterina Balivo senza filtri al mare, le foto con le smagliature: "Le toglierei ma non con Photoshop"

Un'estate "breve ma intensa" per Caterina Balivo, che dall'11 settembre tornerà tutti i pomeriggi su Rai 1 con un nuovo programma. La conduttrice si gode qualche settimana di vacanza prima di rientrare a Roma per le prove e la preparazione della trasmissione, e condivide su Instagram qualche momento di questa fuga in Toscana.

"Un bagno a Giannutri che sa di amore di mamma e papà, coccole con la mia bambina e confidenze con l'amica di gioventù" scrive nel post, condividendo alcune immagini della vacanza. Non mancano le foto di lei in bikini, come non mancano i follower che notano alcune piccole imperfezioni. "Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza" commenta una fan, a cui la conduttrice risponde: "Ben due! Detto questo, se potessi le toglierei ma non certo con Photoshop".

Una risposta ironica che dimostra la totale libertà e serenità di Caterina Balivo, che non ha voglia di rincorrere modelli di perfezione, tantomeno fingere di esserlo. La conduttrice, 43 anni, si accetta così com'è ed è questo il messaggio più bello da lanciare sui social. Con semplicità, come fa lei, e grande ironia. Ironia che non fa mancare neanche nella replica a un hater. "I filtri gli servirebbero quando apre bocca, non ne azzecca una" commenta uno, lei risponde tranchant: "Aspettane una al giorno dall'11 settembre".

Il post di Caterina Balivo