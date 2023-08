Caterina Balivo e il divertente video fuori dalla scuola dei figli (sotto la pioggia): "Diamo un premio alle mamme"

L'estate sta finendo e con l'inizio di settembre si avvicina per molti bambini il fatidico ritorno a scuola. Molti figli dei vip però hanno già affrontato il famoso 'primo giorno'. Tra questi ci sono Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e anche i figli, Guido Alberto e Cora, di Caterina Balivo e Guido Maria Brera.

Questi sono giorni particolari per colpa del maltempo che ha portato forti perturbazioni sull'Italia causando numerosi danni tra frane, cedimenti, alberi caduti. Anche Antonella Clerici ha mostrato come l'acqua entrasse prepotente nella sua 'casa nel bosco'.

Caterina Balivo a settembre tornerà con un programma tutto sui su Rai 1 ma come ogni genitore che lavora si deve dividere tra carriera e momenti da dedicare ai propri figli e così su Instagram ha condiviso una piccola disavventura legata proprio al portare i figli a scuola. Caterina si trovava fuori dall'edificio scolastico in compagnia di un'altra mamma ed ecco che sopraggiunge quasi all'improvviso il maltempo, certo il cielo era terso, ma non si immaginavo la pioggia. E così senza ombrello, solo con un impermeabile, la conduttrice tra una risata e un'altra si protegge dall'acqua posizionandosi sotto ad un grande albero.

"Un premio alle mamme che sotto la pioggia aspettano i figli. Ma dove sono i nostri figli?" chiede all'amica Caterina, e la signora con un tono tra il divertito e lo sconsolato esclama: "Sono sempre gli ultimi a uscire! Siamo destinati ad aspettarli sempre!".