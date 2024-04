Chi è Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy (che segue le orme della madre)

Si chiama Caterina De Angelis ed è considerata uno degli astri nascenti del cinema italiano. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 2021 quando Carlo Verdone la scelse come sua figlia nella serie Amazon "Vita da Carlo". A marzo era al cinema con "Volare", film d'esordio per Margherita Buy, sua madre, come regista. Nonostante all'inizio Buy non fosse poi così felice che sua figlia abbia deciso di seguire le sue orme l'ha scelta come sua figlia per la pellicola.

Caterina, 23enne, è nata dall'amore tra Margherita e Renato De Angelis, noto chirurgo romano. I due sono stati insieme per 16 anni (la relazione iniziò nel 1996 e nel 2001 è nata Caterina).

Chi è Caterina De Angelis

Da piccola Caterina voleva diventare chirurgo veterinario, per salvare gli animali, però poi ha scelto di seguire le orme materne. "Sono ossessionata dai cani, da quando sono piccola. Li amo alla follia, so tutto di cani, conosco ogni razza. E amo gli animali in generale: ho la fissa di doverli salvare tutti: dagli uccellini alle coccinelle", ha rivelato qualche anno fa.

Poiché la madre non voleva che diventasse attrice, Caterina i primi provini li ha fatti di nascosto. Poi quando ha superato la selezione per 'Vita da Carlo' non ha più potuto tenere nascosto il suo desiderio. "Non avrei mai voluto che diventasse un’attrice. Invece, ovviamente, è successo; sta succedendo. I figli non ascoltano mai i consigli dei genitori. E va benissimo così. Sono felice per lei. Pure piuttosto orgogliosa", ha confessato Buy al settimanale Oggi.

Il rapporto tra Caterina e Margherita

"Abbiamo un rapporto bellissimo. Lei è assai più matura di me, per svariati aspetti. È capace di ascoltarmi e di capirmi, dall’alto dei suoi 23 anni. È ironica come il padre. Sferzante, se necessario. A volte mi fa arrabbiare, perché è tranchant con i suoi consigli o rimproveri. Poi ci rifletto e realizzo che ha ragione. È la mia migliore amica", ha detto di lei la madre.

Della mamma, invece, Caterina ha rivelato: "È molto più riservata. Di solito assomiglio a mamma finché non vedono papà. Infatti i miei fratelli da parte di padre sono uguali a me... Mamma è meravigliosa, le voglio un sacco di bene e andiamo d’accordissimo ma se fossimo due gocce d’acqua sarebbe ancora più complicato".

La vita privata di Caterina De Angelis

Caterina ha vissuto quattro anni a Londra dove si è laureata in Scienze cinematografiche. Al momento risulta essere fidanzata con un ragazzo di nome Giangiacomo Magnifico, ma i due sono molto riservati e altro non si sa.

Sul periodo in cui ha vissuto in Gran Bretagna ha dichiarato: "Stavo per ottenere la cittadinanza britannica quando ho capito che la recitazione sarebbe stata il mio futuro. Sono perciò tornata a Roma per inseguire il sogno che da sempre mi frullava nella testa e da cui invece cercavo di scappare, raccontandomi un sacco di bugie". Tornata in Italia, a Roma, ha provato ad accedere all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico riuscendo a superare l'esame e così da due anni la sta frequentando. Per lei non è stato semplice perché i compagni la guardavano dall'alto in basso, in un'intervista al Messaggero ha rivelato che alcuni sono stati "proprio str**zi", ma "poi me li sono conquistati con l'impegno. Hanno capito che voglio partire dal gradino più basso e non cerco scorciatoie. So di dover lavorare sodo, sono una sorvegliata speciale. Ma ce la metterò tutta".