Catherine Spaak, il dolore di Eleonora Daniele: "Chiamavi sempre. Sconvolta perché non ti ho potuto salutare"

E' unanime il cordoglio per la morte di Catherine Spaak, attrice e conduttrice morta in queste ore dopo una lunga malattia. Tanti i colleghi e la gente comune che si stanno riunendo virtualmente per lasciare il loro cordoglio in rete. Tra i molti, anche quello della giornalista Eleonora Daniele, a cui Catherine affidò il suo racconto un anno e mezzo fa circa, al termine di un percorso di riabilitazione intrapreso dopo una emorragia cerebrale. Spaak scelse infatti "Storie Italiane", trasmissione del mattino di Rai Uno, per mostrarsi di nuovo in pubblico.

Dopo l'annuncio del ministro della cultura Dario Franceschini arrivato in serata, Eleonora Daniele è tra le prime a salutare Catherine. "Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza - si legge nel post pubblicato su Instagram, dove mette a corredo un primo piano dell'attrice belga - sempre con grande discrezione, eri una donna con un cuore immenso e una classe innata".

Grande rammarico di Daniele, è quello di non essere riuscita a dare l'ultimo saluto alla adorata Catherine: "Sono sconvolta - prosegue - per averti perso così, senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità. Ciao Catherine".

Spaak è morta in queste ore. La famiglia non ha ancora reso note le cause del decesso. Due anni fa l'attrice fu colpita da una emorragia cerebrale che le tolse la capacità di camminare e la vita. Poi la riabilitazione la rimise in piedi e le permise di tornare a vedere e ad una vita normale. Quattro i matrimoni alle spalle e due figli, Gabriele e Sabrina, con cui ebbe un rapporto difficile. Restò il suo più grande dolore.