Morta Catherine Spaak, la vita privata: i quattro matrimoni e il dolore per Sabrina, la figlia persa

Una vita intensa sia dal punto di vista professionale, che l'ha vista attrice, conduttrice, scrittrice e giornalista, ma anche in termini di percorso sentimentale, quella di Catherine Spaak, morta oggi all'età di 77 anni. Quattro infatti i matrimoni alle spalle. Due i figli: Sabrina Cappucci e Gabriele Guidi.

I genitori e la famiglia d'origine

Proveniente da una famiglia che si digregò quando era ancora ragazza - la mamma era Claudine, hippie, e il padre era Charles, di professione sceneggiatore, che si trasferì in Costa Azzurra con una donna più giovane - Catherine ha investito molto nell'amore quando fu la sua volta. Negli ultimi anni, nel corso delle ultime interviste rilasciate, si dichiarò però single: "Sono sempre attiva, scrivo, leggo moltissimo, ho preso per 4 anni lezioni di pittura. Ho un marito, un cagnolino delizioso, tanti amici, le giornate volano. Una vita così non l’ho mai avuta, se non a questa veneranda età", disse.

Il primo marito Fabrizio Cappucci. E il difficile rapporto con figlia Sabrina, avuta 17enne

Il primo matrimonio è arrivato negli anni Sessanta, quando Catherine ha sposato l'attore Fabrizio Capucci, fratello dello stilista Roberto ed incontrato sul set del film La voglia matta. E' grazie a lui che ha avuto la prima figlia, Sabrina. Con quest'ultima, il rapporto non è mai pacifico. Il suo più grande dolore fu proprio quello di non essere mai riuscita a ricostruire il rapporto con la donna, avuta giovanissima, ad appena 17 anni.

"Ci innamorammo e restai incinta", disse Spaak. I due dovettero sposarsi ma l'attrice non si trovò bene con la famiglia di lui. "Presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia", raccontò. La Spaak fu arrestata a Bardonecchia e riportata a Roma insieme ai carabinieri. "Non si poteva discutere, non era ammissibile. Finimmo tutti in tribunale". Col passare del tempo, infatti, la situazione non migliorò, tanto che la bambina le fu tolta perché il tribunale la giudicò "di dubbia moralità essendo un’attrice. Quindi la bambina sarebbe rimasta con la nonna paterna". Il rapporto con la piccola andò in pezzi e le due non riuscirono più a ritrovarsi. Negli anni successivi, Catherine accusò la famiglia del marito di averla sempre messa in cattiva luce con la figlia.

Il matrimonio con Jhonny Dorelli

Poi, dal 1972 al 1979, è stata la volta del matrimonio con l'attore Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Il loro amore è durato circa quindici anni. Terzo marito l'architetto Daniel Rey, con cui è andata avanti 1993 al 2010. Infine, nel 2013, le nozze con Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi sposato il 19 luglio 2013 in Sicilia, precisamente, nel suggestivo paese di Erice.

"Quattro matrimoni? Certe domande solo a noi donne"

Proprio nel corso di una delle rara interviste rilasciate in tv, anni fa, la conduttrice Caterina Balivo le domandò: "Come si affrontano quattro matrimoni e tre separazioni?". E lei risponde con decisione e provocazione: "Chissà perché queste tipo di domande si fanno sempre alle donne e mai agli uomini. Tipo Maurizio Costanzo, ha affrontato più di un matrimonio ma non la fanno una domanda così a lui". Balivo replicò immediatamente: "Ma perché Maurizio Costanzo non è mai stato qui".

In quell'occasione, tenne a smentire i rumors su un presunto flirt con Gino Paolo "sono ed ero molto amica della sua compagna (Stefania Sandrelli, ndr). Con Stefania, ho sempre avuto un grande rapporto", disse.

Single negli ultimi anni

Nell'ultima apparizione televisiva in cui parlò del privato, risalente al giugno 2020, si dichiarò nuovamente single.