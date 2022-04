"Bellezza e cultura, eri unica". Catherine Spaak, i messaggi affettuosi di chi l'ha conosciuta. Da Bortone a D'Urso

C'è il ricordo di chi ha avuto l'onore di ospitarla nel corso di qualche trasmissione. E ci tiene a ricordare quello che fu un piacevole e stimolante incontro. E poi c'è chi, invece, si è limitato ad ammirarla da lontano. Sono tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi di Catherine Spaak, lasciati in rete questa mattina dopo la morte della attrice e conduttrice francese.

Tra i primi a dire pubblicamente addio a Catherine, c'è Serena Bortone, che la intervistò negli ultimi tempi in occasione di "Oggi è un altro giorno", in onda su Rai Uno. Qui l'attrice francese si lasciò andare ad un colloquio a cuore aperto, incentrato sia sulla vita professionale che su quella privata, altrettanto intensa. "Bellezza, intelligenza, fascino, cultura, eleganza - la ricorda la giornalista Rai - Eri archetipo di tutto ciò e lo comunicavi anche solo con un cenno del capo. Una donna unica".

Altrettante parole di stima da parte Simona Ventura, che sottolinea come la sua trasmissione Harem, tra le prime arene in cui si dibateva di questioni di genere, fu suo esempio professionale: "Garbata , gentile , e per me, con il suo Harem una musa ispiratrice. Mi dispiace moltissimo". Fa eco Barbara d'Urso: "Donna straordinaria, attrice ineguagliabile - si legge su Twitter - L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità. Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre. Gli artisti non muoiono mai".

Intenso è l'omaggio di Alba Parietti, che con Catherine ebbe, per un periodo, un legame più profondo. "Mia cara Catherine, apprendo ora della tua partenza - ha scritto ieri sera, nei minuti in cui la notizia della morte cominciava a diffondersi - Da tanto non ci sentivamo, ma per un lungo periodo della nostra vita abbiamo avuto qualcosa che oserei definire una frequentazione piena di rispetto reciproco, stima e amicizia". E ancora: "Eri una donna particolare di una bellezza rara, mai banale, una classe innata , fascino e intelligenza e quel distacco che a tanti poteva sembrare freddezza a me sembrava solo timidezza e coerenza. Non volevi ne convincere ne piacere, come fanno i veri signori. Hai inventato la televisione elegante ma per nulla scontata e noiosa eri colta e raffinata, hai illuminato Rai Tre nel periodo più bello della sua storia intera. Sei andata via come hai vissuto".