Uomini e Donne, Catia Franchi rivela: "La mia lotta contro il tumore"

Abbiamo imparato a conoscerla per il suo atteggiamento fumantino, ma adesso Catia Franchi - sorella della famosa stilista Elisabetta e tra le dame più chiacchierate del momento a Uomini e donne - apre il suo cuore al pubblico, raccontando i momenti più complessi del suo passato, dalla lotta contro un tumore alla morte del marito.

Cinquatotto anni, conosciuta perlopiù per i suoi scontri con Cavaliere Biagio (che l'ha accusata di essere particolarmente "viziata" e di averlo scaricato per una cena in pizzeria giudicata troppo modesta, ndr), Catia nasconde in realtà una sensibilità che la maggior parte dei telespettatori non conosce. Sposata molto giovane dopo sei anni di fidanzamento, ha avuto subito dopo il primo figlio Milos e qualche anno dopo è arrivata la secondogenita Naomi.

Proprio quattro anni fa l’ex marito di Catia è venuto a mancare. Nonostante i due fossero separati, avevano conservato un buon rapporto, che li ha resi complici fino all'ultimo: "Gli sono stata accanto fino alla sua morte".

Prima di lui, la stessa Catia si era trovata a lottare contro la malattia. Riuscendo a vincerla. "Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia - ricorda - e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io".

In quel periodo si è fatto sempre più forte il rapporto con la sorella Elisabetta, tra le stiliste italiane più note del momento. "Ancora lo ricordo - ammette - Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto". Ed infatti il suo temperamento sta catalizzando l'attenzione delle telecamere di Canale 5.