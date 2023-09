Cattelan asfalta Belen: "Ecco le 10 domande che le avrei fatto" (e lancia frecciate su Stefano)

C'è una pungente, sottile vendetta nelle dieci domande lette a Belen Rodriguez durante la prima puntata di Stasera C'è Cattelan in onda martedì 26 settembre 2023. Dopo aver confermato la sua presenza, alla fine la showgirl ha dato buca e non ha più risposto al telefono, salvo poi far sapere ad Alessandro Cattelan e agli autori di non meglio precisati problemi di salute. Insieme al forfait a Cattelan, tuttavia, è anche circolata la voce di una trattativa in corso tra lei e Mara Venier perché si raccontasse a Domenica In in un momento particolarmente delicato della sua vita professionale e privata. L'indiscrezione non ha trovato conferme, ma intanto da parte del conduttore dello show di Rai 2 e dei suoi autori ieri è arrivata comunque una raffica di quesiti per l'illustre assente che comunque è stata resa protagonista, suo malgrado, del programma che solo poco prima era stato preceduto da Belve e dall'intervista all'ex marito Stefano De Martino.

"Le dieci domande che avrei fatto a Belen"

Alessandro Cattelan ha esordito spiegando di aver invitato Belen nel programma: "Ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’", ha proseguito: "Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c'ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi". Poi il riferimento alla sua intervista e alle dieci domande che Cattelan avrebbe voluto farle: "Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos'hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? (Era la Canalis questa...) Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede... Nello studio delle Iene Giulio Golia balla davvero o sono le telecamere che si muovono velocemente intorno a lui?".

In conclusione le ultime due sferzanti domande: "Poco fa a Belve Stefano De Martino ha detto che non ha ancora capito se è divorziato da te: non voleva dire la verità o il giudice parlava a voce molto bassa? Infine, l'ultima domanda è: Belen lo sai chi ti saluta tantissimo??? Noi!".