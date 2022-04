Le cause della morte di Catherine Spaak, parla la sorella: "È stato un lunghissimo calvario"

Agnes, sorella di Catherine Spaak, rompe il silenzio sulle cause della morte dell'attrice, venuta a mancare ieri a 77 anni. Intervenendo a "Storie Italiane", la donna rivela che da tempo Catherine combatteva contro gli strascichi di un ictus, il terzo, arrivato la scorsa estate. Dopo aver superato la prima emorragia cerebrale presentatasi nel corso del primo lockdown, infatti, i problemi di salute per il volto tv non erano finiti, anzi.

"Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c'è stato un lunghissimo calvario - rivela Agnes, intervenendo nella trasmissione in onda nel mattino di Rai Uno, all'indomani della notizia della morte - Posso dire, però, che se n'è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all'ultimo momento". E ancora: "Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre". Trattenere le lacrime è stato impossibile per la donna, che è apparsa profondamente commossa nel corso dell'intervento telefonico organizzato con la conduttrice Eleonora Daniele (persona molto vicina a Catherine, ndr).

Una storia clinica piuttosto travagliata, quella di Catherine. L'ultimo ictus è arrivato appunto a fine luglio, il 25 luglio 2022, per la precisione. Ovvero la scorsa estate, quando l'attrice si trovava in vacanza a Sabaudia, sul litorale romano. In quel caso, la situazione era apparsa da subito più grave delle precedenti e c'era piena consapevolezza, da parte dei familiari, che le sarebbe rimasto poco da vivere.

Si perché già due anni fa Catherine aveva vissuto il dramma di una emorragia cerebrale. Un fulmine a ciel sereno che le tolse la capacità di camminare e di vedere. Grave al punto che i medici le preannunciarono che, forse, non avrebbe superato la notte. Poi un lungo percorso di riabilitazione l'aveva riconsegnata ad una vita (quasi) normale, pur con qualche stracico. All'epoca l'artista tenne a lanciare un appello al pubblico, ovvero quello di non vergognarsi mai dei problemi di salute, invitando tutti ad abbattere i tabù ancora esistenti attorno alla malattia.

I funerali

In diretta su Rai Uno, Agnes fa chiarezza anche nel merito dei funerali. La data non è stata ancora fissata, ma di certo c'è che saranno celebrati in forma privata. La donna ha inoltre sottolineato come Catherine abbia espresso il desiderio di essere cremata.