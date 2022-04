Cazzaniga, il pallavolista truffato dalla finta fidanzata: sequestrati beni alle due indagate

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due donne, accusate di truffa aggravata e continuata ai danni del pallavolista Roberto Cazzaniga. Lo sportivo ha portato avanti per 15 anni una storia d'amore virtuale, convinto di essere fidanzato a distanza con una modella brasiliana - tale Maya Mancini - elargendo regali e bonifici per oltre 600 mila euro.

Le indagini

Secondo le indagini, una delle due indagate, agendo sotto falso nome e con l'aiuto di un'amica di Cazzaniga, ha instaurato e coltivato un rapporto telefonico costante con l'uomo, fino a convincerlo dell'esistenza della relazione e mostrando via social foto ritraenti una nota modella realmente esistente. Poi lo ha convinto a contribuire a presunte spese mediche e all'acquisto di beni di prima necessità. Nel corso dell'indagine sono state ricostruite circa 1.400 transazioni attraverso le quali il pallavolista ha trasferito tra il 2008 e il 2021 sui conti della donna le somme di denaro, oltre a provvedere all'acquisto di un'auto. Parte delle somme sono state quasi esclusivamente utilizzate dalla finta fidanzata, e circa 90 mila euro sono stati invece girati alla complice, residente in Brianza. In accoglimento della proposta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura di Monza, il gip ha adottato il provvedimento fino a concorrenza di circa 74 mila euro, corrispondente all'importo del profitto di truffa non ancora prescritto ai fini penali.

La truffa

Roberto Cazzaniga aveva raccontato l'anno scorso a Verissimo la vicenda, mostrandosi molto fragile. "Per 15 anni mi sono sentito con lei e poi all'improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia" aveva confidato a Silvia Toffanin, aggiungendo: "In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d'allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa. Forse altri al mio posto avrebbero smesso prima, io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall'altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne". Per 15 anni Roberto Cazzaniga non ha avuto rapporti di nessun tipo con altre ragazze.