Alessandro Cecchi Paone sposa Simone Antolini: l'annuncio in diretta tv (video)

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: l'annuncio è arrivato da entrambi, ospiti del programma Pomeriggio Cinque nella puntata che ha permesso loro di raccontarsi dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi. Durante il reality Simone aveva rivelato di essere già padre di una bambina di quattro anni, Melissa, amatissima da lui come dal compagno che adesso ha ribadito di voler adottare.

"La figlia di Simone mi chiama zio fin da agosto. Io vorrei poterle dare certezze affettive, ma anche economiche e lavorative. Per fare tutto questo bisogna che ci si sposi. La prima cosa che faremo sarà l’unione civile, che è l'unica cosa che possiamo fare qui in Italia" ha affermato Cecchi Paone. "Io sono per il matrimonio egualitario, è un diritto che va riconosciuto", gli ha fatto eco Simone Antolini, 23 anni, ribadendo che mai la differenza di età di 37 anni con il compagno sia stato un problema. Cecchi Paone è poi tornato sull'intenzione di adottare Melissa grazie al matrimonio: "Lì potrei avere il diritto, se lui decidesse e la mamma della bambina accettasse, di adottarla".

Simone Antolini ha poi aggiunto come ha reagito in un primo momento la sua famiglia alla relazione con Alessandro Cecchi Paone: "La mia famiglia ora è d’accordo. All'inizio mia madre era molto chiusa, legata all'ideologia cristiana. La mamma della bambina inizialmente non l'ha presa bene perché l'ha scoperto dai giornali, poi ha capito perché quando lei era in Romania io e la bambina abbiamo passato l'estate insieme ad Alessandro ed è stata serena. Sull'adozione ancora non è preparata". Infine: "L'importante è l'amore", ha concluso Cecchi Paone convinto di volersi occupare della bambina con tutto il suo affetto.

Di seguito il video di Pomeriggio Cinque